Участников массовой межнациональной драки наказали арестами в Волгоградской области

Пятерых мужчин наказали штрафами и арестами за участие в массовой драке на дороге — суд в Волгоградской области дал нескольким фигурантам аресты на сроки от 7 до 15 суток, а также назначил штрафы и конфисковал огнестрельное оружие. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Волгоградской области.

По данным агентства, инцидент произошел на дороге в поселке Мариновка 28 августа: около 15 человек сошлись в массовой драке, причиной которой послужил конфликт на дороге. На следующий день, когда четверо участников драки обратились в медицинские учреждения, в том числе и с ранениями, нанесенными огнестрельным травматическим оружием, к изучению инцидента подключилась полиция и возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.

В итоге суд на данный момент дал вердикт относительно пяти участников конфликта: фигуранты арестованы на сроки от 7 до 15 суток и оштрафованы на суммы от 5 до 40 тысяч рублей. Также в суде было подтверждено, что конфликт был межнациональный: в нем принимали участие граждане курдской и армянской национальностей. Суд также конфисковал два травматических пистолета.