Алиханов объяснил вопрос Путина об отношении губернатора к жителям Калининграда

Алиханов заявил, что находился рядом с Путиным во время его вопроса к жителям Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов слышал вопрос президента России Владимира Путина к жителям Калининграда. Об этом он рассказал в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, он ехал в кортеже вместе с российским лидером.

«Думаю, он просто спросил. Отношение, мне кажется, хорошее. Я стараюсь быть открытым, с людьми встречаться, общаться и в жизни, и в соцсетях. Много было очень людей по маршруту следования, многие видели кортеж», — рассказал он.

По словам Алиханова, местные жители приветствовали кортеж и, видимо, президент тоже хотел «эмоциями этими поделиться и пообщаться с жителями». «Было видно, что это было такое взаимное чувство», — сказал губернатор.

Ранее 2 сентября президент России в ходе поездки в Калининград отправился в филиал Нахимовского военно-морского училища. По дороге в аэропорт он попросил остановить кортеж на Артиллерийской улице, чтобы пообщаться с местными жителями. Выйдя из машины, глава государства спросил у прохожих, все ли хорошо. «Губернатор не обижает? Ну ладно, счастливо вам», — обратился к ним Путин.

