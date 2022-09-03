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Бывшему участнику «Дома-2» сломали челюсть в ночном клубе

Бывшему участнику «Дома-2» Захару Саленко пришлось оперировать челюсть после нападения

Фото: @zaxarsalenko

Бывшего участника «Дома-2» Захара Саленко сильно избили в ночном клубе в Кемерове. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам пострадавшего, он приехал в родной город, чтобы сделать операцию на колено, однако в итоге пришлось оперировать челюсть, которую сломали в результате нападения. Ему установили четыре титановые пластины — по две с обеих сторон, операция продлилась три часа.

Помимо этого, 27-летнему Саленко придется провести в больнице полтора месяца и питаться через трубочку, поскольку «рот сшит железками». Он добавил, что знал обидчиков около 15 лет, а также последние 10 лет периодически бывал в ночном клубе.

Пострадавший рассказал, что нападение на него «произошло без какой-либо обоснованной причины».

Саленко находился на телевизионном проекте «Дом-2» с 2018 по 2020 год.

Ранее, 24 августа, в Санкт-Петербурге обнаружили тело, предположительно, принадлежавшее бывшей участнице «Дома-2» Анастасии Кочервей. Подруга девушки рассказала, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками.

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Ксения Жарова
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