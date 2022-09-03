Историк назвал Запад ответственным за Вторую мировую войну

Историк рассказал о дегегемонизационной роли спецоперации на Украине

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков заявил в День окончания Второй мировой войны, что причина гибели миллионов людей в ней кроется в цивилизационной особенности Запада.

«Конечно, гитлеризм был главной движущей силой Второй мировой войны и являлся порождением Западной цивилизации. Об этом неприятно вспоминать никому на Западе, но это так. Гитлер возник не на пустом месте, представления о расовой неполноценности других народов фактически лежат в основе западноевропейских культур. И именно толчком национализма на Западе в целом был рост национализма германского, который в итоге запустил маховик Второй мировой. В этом смысле, конечно, Запад несет ответственность за Вторую мировую войну. Понятно, что часть Запада в итоге отвернулась от Гитлера, но уже исходя из геополитических представлений того времени», — отметил Рудаков.

Реально работающая система международной безопасности могла предотвратить мировую катастрофу, уверен историк.

«Человечество пыталось предпринять определенные шаги в этом направлении. Была создана Лига Наций после Первой мировой войны. После этого уже со стороны Советского Союза предлагались механизмы двусторонних и многосторонних договоров, которые должны были предотвратить подобное. К сожалению, Лига Наций оказалась недействующим инструментом, а предложения Советского Союза создать систему коллективной безопасности были проигнорированы целым рядом стран, в частности, Польшей, Великобританией. Система не была создана. Франция наоборот, старалась создать эту систему, надо отдать должное, но эти два механизма не были востребованы Западным миром в тот период», — отметил Рудаков.

Историк подчеркнул, что спецоперация на Украине приводит к дегегемонизации мирового порядка.

«Кризис на Украине — это инициированное коллективным Западом, прежде всего, Соединенными Штатами, напряжение у границ Российской Федерации, то есть попытка решить вопрос сдерживания России руками того режима, который был приведен к власти в результате переворота в 2014 году. В этом смысле стремление России обуздать это инородное тело около своей территории, с одной стороны, направлено на то, чтобы обеспечить безопасность Российской Федерации, а с другой стороны, конечно, ведется дегегемонизация международных отношений. Потому что Россия прямо указывает той стране, которая считает себя гегемоном, Соединенным Штатам, что ее стремление управлять всеми и всем, могут наткнуться на очень серьезное и очень подготовленное сопротивление. Россия и оказывает сейчас сопротивление фактически всему коллективному Западу. Так что, на мой взгляд, спецоперация оборонительная, она направлена на то, чтобы создать систему новых международных отношений, в которой не будет гегемонов», — сказал Рудаков.

Ровно 77 лет назад, 3 сентября 1945 года, подписанием Японией акта о безоговорочной капитуляции, завершилась Вторая мировая война. Гибель миллионов людей актуализировала вопрос международной безопасности. Итогом Второй мировой войны стало установление Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.