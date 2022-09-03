Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии заявили о панике Лондона из-за решения Путина по «Северному потоку»

Bloomberg: Великобритания находится в панике из-за перекрытия Путиным «Северного потока»
СюжетОстановка газопровода «Северный поток»

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что Великобритания находится в панике из-за решения президента России Владимира Путина перекрыть газопровод «Северный поток», который является одним из основных в Европе. Об этом она рассказала агентству Bloomberg.

Данную инициативу она расценила как попытку развязать «экономическую войну». «Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», — сказала Найт. Специалист также указала на ошибку властей, создавших зависимость в вопросе импорта топлива из разных стран, некоторые из которых являются «недружелюбными». «У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени», — отметила она, назвав ситуацию «неприятным шоком».

Ранее стало известно о полной остановке «Газпромом» газопровода «Северный поток» до устранения повреждений единственного рабочего двигателя. Сообщается, что неисправность была обнаружена на газоперекачивающем агрегате Trent 60.

Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на решение об остановке «Северного потока», подчеркнув, что оно не скажется на стремлении Евросоюза достичь «энергетической независимости». Он также назвал ожидаемыми действия «Газпрома».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Во Франции озвучили размер ежесекундного заработка России на энергоносителях
Усик назвал два условия для проведения третьего боя с Джошуа
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Россияне почти час провисели на сломанном аттракционе
Названы самые популярные у москвичей авианаправления прошедшего лета
Польша решила общаться с Германией по вопросу репараций дипломатическими нотами
Российский боец одержал первую победу в UFC
Муфтий Чечни заявил о рассмотрении Кремлем вопроса перевода сборников хадисов
В Британии заявили о панике Лондона из-за решения Путина по «Северному потоку»
Опасные игры подростков на паркинге в Москве попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.