В Британии заявили о панике Лондона из-за решения Путина по «Северному потоку»

Bloomberg: Великобритания находится в панике из-за перекрытия Путиным «Северного потока»

Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что Великобритания находится в панике из-за решения президента России Владимира Путина перекрыть газопровод «Северный поток», который является одним из основных в Европе. Об этом она рассказала агентству Bloomberg.

Данную инициативу она расценила как попытку развязать «экономическую войну». «Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», — сказала Найт. Специалист также указала на ошибку властей, создавших зависимость в вопросе импорта топлива из разных стран, некоторые из которых являются «недружелюбными». «У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени», — отметила она, назвав ситуацию «неприятным шоком».

Ранее стало известно о полной остановке «Газпромом» газопровода «Северный поток» до устранения повреждений единственного рабочего двигателя. Сообщается, что неисправность была обнаружена на газоперекачивающем агрегате Trent 60.

Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на решение об остановке «Северного потока», подчеркнув, что оно не скажется на стремлении Евросоюза достичь «энергетической независимости». Он также назвал ожидаемыми действия «Газпрома».