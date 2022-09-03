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Сталлоне рассказал о неудачной попытке получить роль в «Крестном отце»

Актер Сталлоне рассказал о неудачной попытке получить роль в «Крестном отце»

Фото: Bonnie Britain / Keystone Press Agency / Reuters

Актер Сильвестр Сталлоне рассказал о неудачной попытке заполучить у студии Paramount роль в массовке в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Этой историей он поделился в интервью изданию Empire.

По словам артиста, он надеялся попасть в кадр в сцене свадьбы, появившись на заднем плане вместе с Марлоном Брандо, Джеймсом Кааном, Аль Пачино, а также сестрой Копполы — Талией Шайр, которая позже сыграла со Сталлоне в фильме «Рокки».

На это актер получил от представителей студии ответ, что он не подходит под искомый ими типаж. По словам Сталлоне, эти слова вывели его из себя.

«Я не подхожу под типаж? Чтобы играть на заднем плане, прячась за чертовым свадебным тортом?» — вспылил артист.

В конце августа Сильвестр Сталлоне впервые прокомментировал свой развод. Он, в частности, опроверг слухи о том, что разошелся с экс-моделью Дженнифер Флавин из-за собаки. Ранее источники в окружении пары рассказывали, что Сталлоне завел ротвейлера Дуайта для защиты семьи, однако его супруга не хотела собаку. Это вызвало разногласия, из-за которых в паре всплыли и другие проблемы.

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Игорь Дмитров
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