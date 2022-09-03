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США назвали главным победителем по итогам энергетического кризиса в Европе

Global Times назвала США главным победителем по итогам энергетического кризиса в Европе

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Главным победителем по итогам украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе стали США, которые открыли огромный рынок для своих поставщиков газа, усилили контроль над ЕС и нанесли ущерб важной составляющей российского экспорта. Об этом в субботу, 3 сентября, пишет китайская газета Global Times.

Издание отмечает, что Евросоюзу из-за прекращения на неопределенный срок поставок российского газа по «Северному потоку» в преддверии зимы придется нарастить импорт сжиженного природного газа из альтернативных источников, прежде всего из США. Текущая ситуация уже стала причиной резкого роста заказов на танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Как полагает директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян, цены на энергоносители останутся высокими до завершения реструктуризации мировой экономики, что окажет дополнительное давление на ее восстановление.

«Даже с учетом дорогого импорта СПГ из США ЕС все еще может быть сложно избежать резкого роста инфляции, нехватки электроэнергии и перебоев в производстве предстоящей зимой, когда спрос на энергию обычно резко возрастает», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что «Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

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Игорь Дмитров
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