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Стало известно число находившихся в рухнувшем у берегов Латвии самолете людей

LETA: в рухнувшем в Балтийское море самолете Cessna находилось шесть человек

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На борту частного легкомоторного самолета Cessna, потерпевшего крушение у берегов Латвии в Балтийском море, находилось шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийское агентство LETA.

«Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек», — уточнили в агентстве. Судьба пассажиров и пилота до сих пор неизвестна.

Отмечается, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом. На место крушения отправлено спасательное судно Вооруженных сил (ВС) Латвии, однако пока точно неясно, в территориальных водах какой страны упал самолет.

О крушении стало известно ранее вечером в воскресенье, 4 сентября. Известно, что он летел из Испании в Германию. По информации шведских спасателей, самолет исчез с радаров к северо-западу от латвийского города Вентспилс и разбился в 19:45. На месте предполагаемого падения обнаружены мелкие обломки и нефтяные пятна. По предварительным данным, пилот самолета потерял сознание из-за разгерметизации салона.

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Марина Совина
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