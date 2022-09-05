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Минобороны заявило об уничтожении двух складов ВСУ с американскими ракетами

Минобороны заявило об уничтожении свыше 200 ракет для РСЗО HIMARS производства США
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Charles Rosemond / Wikimedia Commons

В двух районах Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых хранились свыше полутора тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 5 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что на пораженных объектах хранились свыше двухсот ракет для РСЗО HIMARS производства США. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 825 боевых машин РСЗО, добавили в Минобороны.

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8 августа 2022

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее бывший пресс-секретарь командующего Южного военного округа, полковник запаса Геннадий Алехин озвучил предположение, что тактика России в ходе спецоперации изменится. По его словам, «сентябрь будет жарким».

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Евгения Куликова
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