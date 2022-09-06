В России высказались о будущем авторынка к концу года

Автоэксперт Моржаретто: китайские автомобили займут 30 процентов авторынка России

Авторынок в России к концу года будет на 60 процентов состоять из машин «АвтоВАЗа» и китайского производства, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Оставшаяся часть рынка отойдет автомобилям, которые произведены в России или были завезены до марта. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе сократились на 62,4 процента. При этом эксперты агентства отмечают, что по отношению к июлю нынешнего года российский авторынок показывает рост в 20 процентов.

«Параллельный импорт играет свою роль. Он очень хорошо уже сработал с точки зрения поставки комплектующих, запчастей, расходников и так далее. Тут уже заметны некие итоги. Можно уже сказать, что у нас не все хорошо, но уже ситуация намного лучше», — считает Моржаретто.

Автоэксперт подчеркнул, что и с поставками автомобилей в Россию параллельный импорт тоже срабатывает. Однако речь идет только об одном классе машин.

С точки зрения поставок новых автомобилей параллельный импорт срабатывает только с поставками премиальных машин Игорь Моржаретто автоэксперт

«По параллельному импорту к нам уже активно везут новые премиальные кроссоверы из Европы и Америки. Однако речь идет только про машины выше среднего класса. Потому что параллельный импорт — это сложный маршрут, появление нескольких посредников, возможно, появление каких-то физических лиц, на которых авто переоформляют. Это более долгий и более дорогой маршрут, который повышает конечную стоимость автомобиля», — указал он.

Автоэксперт подчеркнул, что из-за повышения цены в России параллельный импорт наладили пока только среди дорогих автомобилей.

«Если человек заказал себе премиальный внедорожник за 10 миллионов, а он, оказывается, 11 миллионов в конечном итоге, то, наверное, для этого владельца это не так существенно, как если человек хочет купить машину за миллион, а ему говорят "есть, но за два"», — добавил он.

А вот с бюджетными автомобилями сегодня в России совсем плохо Игорь Моржаретто автоэксперт

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что российский автомобильный концерн планирует почти полностью восстановить производство досанкционной модельной линейки уже в 2023 году.