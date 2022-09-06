Кремль высказался по поводу поездки Путина в Донбасс

Песков заявил, что поездка президента Путина в Донбасс состоится, когда придет время

Поездка президента России Владимира Путина в Донбасс состоится, когда для этого придет время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Россия имеет большие планы по развитию Донбасса, там ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры.

«Вы видите, что стройка ведется, вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, и социальные объекты... Безусловно, это будет продолжаться», — рассказал Песков.

21 февраля президент России Владимир Путин согласился признать независимыми государствами Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Через три дня, 24 февраля, стало известно о начале специальной военной операции России на Украине. Ее целями Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.