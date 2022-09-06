Полиция нашла 41 банку для консервирования с марихуаной в гараже россиянина

Полиция нашла 41 банку для домашнего консервирования с марихуаной у жителя Воронежа

Полиция Воронежа нашла 41 стеклянную банку для консервирования с марихуаной в подвале гаража россиянина — мужчина выращивал коноплю гидропоническим способом, а после сушки упаковывал с помощью вакууматора в тару. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Воронежской области.

По данным ведомства, полицейские расследовали уголовное дело по факту попытки сбыта наркотиков. Оно привело правоохранителей в гараж местного жителя, в подвале которого 33-летний мужчина выращивал несколько кустов конопли. Для этого он оборудовал подвал специальным освещением и вентиляцией. Марихуану фигурант сушил, а затем фасовал с помощью вакууматора в стеклянные банки для домашней консервации.

Кроме конопли, полицейские нашли у мужчины и другие запрещенные вещества: изъято более трех с половиной килограммов марихуаны и более четырех килограммов синтетических наркотиков, среди которых амфетамин, метилэфедрон, метадон. Пока неизвестно, как долго фигурант занимался незаконной деятельностью.