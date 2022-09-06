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Путин и Шойгу посмеялись во время доклада замминистра обороны

Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова во время его доклада Герасимову на учениях

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посмеялись в ходе наблюдения за учениями «Восток-2022». Соответствущие кадры опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

На записи видно, как глава государства и руководитель ведомства с улыбкой обсуждают замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова во время его доклада начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову.

«Евкуров только сам видит и все, но докладывает начальнику Генерального штаба», — говорит российский лидер.

6 сентября Путин прибыл прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проходит финальная часть стратегического командно-штабного учения «Восток-2022». Также он провел закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым.

Маневры проходят с 1 по 7 сентября. В них задействовано девять полигонов, акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. Как сообщили в Минобороны, в учениях принимают участие более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.

Оставанцы
Варвара Кошечкина
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