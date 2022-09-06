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Украинский военный назвал адом попытку контрнаступления ВСУ под Херсоном

The Times: попытка контрнаступления под Херсоном стала адом для ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал адом попытку контрнаступления под Херсоном. Его слова приводит The Times.

Военный по имени Александр рассказал, что им приказали перейти в наступление, так как, по данным ВСУ, российские силы якобы отступили. Однако, после того как он взошел на холм, по украинскому военному открыли стрельбу из пулемета, одна пуля попала ему в плечо. По данным издания, это произошло 3 сентября.

Украинец сумел вернуться на позиции ВСУ, но описал произошедшую попытку наступления адом.

Ранее Минобороны России заявило, что при попытке закрепиться на николаевско-криворожском направлении Вооруженные силы Украины потеряли убитыми более 220 бойцов.

4 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Херсонской области между Николаевом и Херсоном.

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Антон Похиляк
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