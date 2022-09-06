Украинский военный назвал адом попытку контрнаступления ВСУ под Херсоном

The Times: попытка контрнаступления под Херсоном стала адом для ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал адом попытку контрнаступления под Херсоном. Его слова приводит The Times.

Военный по имени Александр рассказал, что им приказали перейти в наступление, так как, по данным ВСУ, российские силы якобы отступили. Однако, после того как он взошел на холм, по украинскому военному открыли стрельбу из пулемета, одна пуля попала ему в плечо. По данным издания, это произошло 3 сентября.

Украинец сумел вернуться на позиции ВСУ, но описал произошедшую попытку наступления адом.

Ранее Минобороны России заявило, что при попытке закрепиться на николаевско-криворожском направлении Вооруженные силы Украины потеряли убитыми более 220 бойцов.

4 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Херсонской области между Николаевом и Херсоном.