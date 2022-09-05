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Минобороны сообщило о потерях ВСУ при попытках наступления

Минобороны России: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены более 250 солдат ВСУ
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

При попытке закрепиться на Николаевско-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 220 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по заявлению Конашенкова, российские войска уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ.

«Противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — заявил Конашенков.

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31 августа Минобороны отчиталось, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины ВСУ потеряли убитыми более 1,7 тысячи бойцов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал целью наступления Киева создать иллюзию способности Украины противостоять России.

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Валерий Розенберг
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