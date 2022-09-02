Шойгу назвал цель южного контрнаступления Киева

Шойгу назвал целью наступления Киева создать иллюзию способности Украины противостоять РФ

Южное контрнаступление Киева имеет одну цель — создать у западных стран иллюзию способности Украины противостоять России. Ее назвал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам министра, в настоящее время продолжается попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском и других направлениях. Противник несет значительные потери, подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны России добавил, что попытка контрнаступления была спланирована офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы создать у Запада «иллюзию способности ВСУ вести наступление».

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 18 июля обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 29 раз. Он уточнил, что для атак по станции украинские военнослужащие использовали в том числе и дроны-камикадзе.