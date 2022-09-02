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Шойгу рассказал об атаках ВСУ на ЗАЭС

Глава Минобороны России Шойгу заявил, что с 18 июля ВСУ обстреляли ЗАЭС 29 раз
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 18 июля обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 29 раз. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания в ведомстве. Его слова приводит ТАСС.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

Всего по станции за этот период было выпущено 120 артиллерийских снарядов. Министр отметил, что для атак по станции ВСУ использовали в том числе и дроны-камикадзе.

Также Шойгу отметил, что при обстрелах ЗАЭС Украина применяет западное вооружение.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на ЗАЭС подтвердил, что физическая целостность станции была нарушена несколько раз.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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