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Глава МАГАТЭ заявил о многократном нарушении целостности ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз
Рафаэль Гросси (в центре)

Рафаэль Гросси (в центре). Фото: ТАСС

Физическая целостность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была нарушена несколько раз. О многократном нарушении заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по результатам инспекции, передает ТАСС.

«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», — рассказал глава агентства.

Ранее Гросси рассказал, что во время миссии на Запорожскую атомную электростанцию у него была возможность пообщаться с персоналом и жителями Энергодара. Он также добавил, что группа экспертов осмотрела аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другие объекты.

Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Ранее сообщалось, что ее целью является предотвращение ядерной катастрофы.

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Виктория Кондратьева
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