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Минобороны заявило о 1700 убитых бойцах ВСУ за двое суток контрнаступления Киева

Минобороны России заявило о потерях ВСУ в 1700 человек при попытке контрнаступления
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Globallookpress.com

За двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 1700 бойцов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, попытки Киева пойти в наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях были безуспешными. При атаках ВСУ понесли потери не только в живой силе, но и в военной технике.

В Минобороны уточнили, что Украина потеряла четыре боевых самолета — два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того, российские военные уничтожили 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты и 48 других боевых бронированных машин. О потерях в рядах Вооруженных сил России Минобороны не сообщило.

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Валерий Розенберг
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