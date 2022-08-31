Минобороны заявило о 1700 убитых бойцах ВСУ за двое суток контрнаступления Киева

Минобороны России заявило о потерях ВСУ в 1700 человек при попытке контрнаступления

За двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 1700 бойцов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, попытки Киева пойти в наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях были безуспешными. При атаках ВСУ понесли потери не только в живой силе, но и в военной технике.

В Минобороны уточнили, что Украина потеряла четыре боевых самолета — два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того, российские военные уничтожили 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты и 48 других боевых бронированных машин. О потерях в рядах Вооруженных сил России Минобороны не сообщило.

Днем ранее оборонное ведомство сообщало о потерях ВСУ в 1200 человек.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.