Минобороны сообщило об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за сутки

Минобороны России заявило об уничтожении свыше 1,2 тысячи украинских военных за сутки

В результате разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском и других направлениях за сутки уничтожено свыше 1,2 тысячи военных. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские войска уничтожили 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных автомобилей, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, при отражении наступления противника российские военные разгромили подразделения переброшенной для участия в спецоперации из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих бригады, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России (ВКС) за прошлые сутки уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром», где производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск, в городе Кривой Рог Днепропетровской области.