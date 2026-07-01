Предшественник Каллас заявил о беспорядке во внешней политике ЕС

Politico: Боррель раскритиковал рост влияния Еврокомиссии

Предшественник Каи Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подверг резкой критике растущее влияние Европейской комиссии (ЕК) в вопросах внешней политики и обороны, заявив, что она выходит за пределы своих полномочий, закрепленных в договорах ЕС. Его слова передает Politico.

«Комиссия не выступает от имени Европейского союза; Комиссия представляет только саму Комиссию. Если начать выстраивать такую институциональную систему, конфликт становится неизбежным», — сказал он.

В качестве примера Боррель указал на недавний визит еврокомиссара по делам Средиземноморья Дубравки Шуицы в Израиль, состоявшийся на фоне дипломатического конфликта между Тель-Авивом и Каллас. По его словам, подобные действия свидетельствуют о том, что ЕК выходит за рамки своих полномочий в сфере внешней политики и создает путаницу относительно того, кто именно представляет ЕС на международной арене.

«С каким правом комиссар едет в Израиль, чтобы заявлять о любви ЕС и Израиля друг к другу, соглашаться и восхвалять роль Израиля в обеспечении мира и стабильности, когда при этом верховному представителю ЕС по внешней политике Израиль запрещает въезд?» — сказал он.

Ранее стало известно, что ряд чиновников ЕС выступают за ликвидацию внешнеполитической службы. По данным Politico, многие задачи внешнеполитической службы все чаще выполняет ЕК. Кроме того, ЕС столкнулся с личным противостоянием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.