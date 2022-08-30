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ВКС России уничтожили цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге

Минобороны заявило об уничтожении ВКС России цехов завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС) за минувшие сутки уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск, в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом заявил журналистам во вторник, 30 августа, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что более 1200 украинских военнослужащих погибли во время разгрома наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника в Ровненской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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За сутки были сбиты пять украинских беспилотников, два штурмовика Су-25, а также перехвачены в воздухе три ракеты «Точка-У», пояснили в Минобороны.

Ранее ведомство докладывало об ударах по трем заводам, на которых ремонтировалась техника Вооруженных сил Украины. По заявлению Конашенкова, удары были нанесены по заводам «Мигремонт» и «Искра» в городе Запорожье, а также по цехам предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Хмельницкой области.

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Анна Щербакова
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