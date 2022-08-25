Минобороны заявило об ударах по трем ремонтировавшим технику ВСУ заводам

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об ударах по трем заводам, ремонтировавшим технику ВСУ

Российские военные нанесли удары по трем заводам, на которых ремонтировалась техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно заявлению Конашенкова, удары были нанесены по заводам «Мигремонт» и «Искра» в городе Запорожье. На первом заводе ремонтировались радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы, на втором — авиационная техника.

Кроме того, в Шепетовке Хмельницкой области Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по цехам предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удар был нанесен высокоточным оружием.

Ранее Минобороны заявляло об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.