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09:37, 1 июля 2026Культура

Бывшая жена звезды «Счастливы вместе» назвала брак с актером страшным сном

Бывшая жена актера Виктора Логинова назвала жизнь с актером страшным сном
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бывшая супруга Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», Мария Гуськова прокомментировала развод с актером. Ее слова приводит Telegram-канал Super.

Гуськова призналась, что после обвинения экс-супруга в насилии еще пыталась наладить с ним отношения. Сам Логинов в апреле заявил о примирении с Марией, однако она опровергла эту информацию. По словам актрисы, точкой невозврата для нее стал определенный момент, описывать который в беседе с журналистами она не стала.

«Тогда я узнала кое-что, перечеркнувшее любые сомнения, на всякий случай все это задокументировав. Опущу детали, но это стало моим окончательным освобождением. За один день пришла в себя», — уточнила Гуськова.

Мария добавила, что теперь жизнь с Логиновым кажется ей страшным сном, однако она благодарна судьбе за опыт. «Теперь я точно знаю, как не хочу, и стала по-настоящему счастливым человеком!» — отметила она.

Жена Логинова объявила о разводе 29 декабря 2025 года. Гуськова заявила, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также обвинила его в изменах. 27-летняя супруга артиста добавила, что сильно похудела на фоне стресса и была вынуждена обратиться за психологической помощью. В ответ Виктор назвал жену психически нездоровым человеком. 15 мая 2026 года пара официально оформила развод.

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