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10:08, 29 июня 2026Культура

Звезда «Счастливы вместе» развелся с обвинившей его в насилии женой

Актер Виктор Логинов и его супруга Мария Гуськова развелись
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», и его супруга Мария Гуськова развелись. Об этом актриса сообщила в своем Telegram-канале.

Гуськова опубликовала свидетельство о расторжении брака, датированное 15 мая 2026 года.

«Это был увлекательный аттракцион, спасибо, но я катапультировалась», — написала Мария.

Жена Логинова объявила о разводе 29 декабря 2025 года. Гуськова заявила, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также обвинила его в изменах. 27-летняя супруга артиста добавила, что сильно похудела на фоне стресса и была вынуждена обратиться за психологической помощью. В ответ Виктор назвал жену психически нездоровым человеком.

Виктор Логинов был женат четыре раза, у него четверо детей от прошлых браков. Актер женился на Гуськовой в 2020 году. Спустя год пара объявила о расставании, но вскоре супруги помирились.

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