Звезда «Счастливы вместе» жестко ответил на обвинения жены в рукоприкладстве

Актер Виктор Логинов назвал подавшую на развод жену психически нездоровой

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», прокомментировал обвинения жены Марии Гуськовой в рукоприкладстве и изменах. Его слова передает RTVI.

Логинов подтвердил информацию о разводе с четвертой супругой. «Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней», — заявил он.

Жена Логинова объявила о разводе 29 декабря. Гуськова заявила, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также обвинила его в изменах. 27-летняя супруга артиста добавила, что сильно похудела на фоне стресса и была вынуждена обратиться за психологической помощью.

Виктор Логинов был женат четыре раза, у него четверо детей от предыдущих браков. Актер женился на Гуськовой в 2020 году. Спустя год пара объявила о расставании, но вскоре супруги помирились.