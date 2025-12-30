Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:46, 30 декабря 2025Культура

Звезда «Счастливы вместе» жестко ответил на обвинения жены в рукоприкладстве

Актер Виктор Логинов назвал подавшую на развод жену психически нездоровой
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», прокомментировал обвинения жены Марии Гуськовой в рукоприкладстве и изменах. Его слова передает RTVI.

Логинов подтвердил информацию о разводе с четвертой супругой. «Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней», — заявил он.

Жена Логинова объявила о разводе 29 декабря. Гуськова заявила, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также обвинила его в изменах. 27-летняя супруга артиста добавила, что сильно похудела на фоне стресса и была вынуждена обратиться за психологической помощью.

Виктор Логинов был женат четыре раза, у него четверо детей от предыдущих браков. Актер женился на Гуськовой в 2020 году. Спустя год пара объявила о расставании, но вскоре супруги помирились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Российский хирург оценил перспективы пересадки людям свиных органов

    Дружественный России лидер прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok