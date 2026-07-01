Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:33, 1 июля 2026Спорт

В сборной Нидерландов пожаловались на расизм в отношении ее игроков

В сборной Нидерландов заявили о расизме после вылета с ЧМ-2026 в 1/16 финала от Марокко
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Daniel Becerril / Reuters

В сборной Нидерландов пожаловались на расизм в отношении ее игроков после вылета с ЧМ-2026 в 1/16 финала от Марокко. Об этом заявила Королевская федерация футбола Нидерландов (KNVB) на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мы видели реакцию в интернете, в рамках которой игроки подвергались расистским и дискриминационным оскорблениям после вылета команды из турнира. Мы решительно выступаем против такого поведения. Расизму и дискриминации нет места в футболе», — написано в заявлении KNVB.

Сборная Нидерландов уступила команде Марокко по пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых ударов сильнее оказались марокканцы (3:2). Свои попытки в составе голландцев не реализовали Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл. Сборная Марокко в 1/8 финала сыграет с Канадой. Матч пройдет 4 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

    Назван перевозчик 500 килограммов кокаина в Россию

    Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО

    Россиянки признались в желании получить предложение руки и сердца в аэропорту

    Лерчек пригрозила судом Отару Кушанашвили

    Германия захотела больше американского оружия

    Лучшие результаты за шесть лет показала промышленность страны — партнера России

    Президент ФИФА Инфантино сделал подарок Трампу

    Водителям назвали способ защиты от пешеходов-подставщиков

    Москвичей предупредили о второй волне летней жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok