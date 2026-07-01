В сборной Нидерландов заявили о расизме после вылета с ЧМ-2026 в 1/16 финала от Марокко

В сборной Нидерландов пожаловались на расизм в отношении ее игроков после вылета с ЧМ-2026 в 1/16 финала от Марокко. Об этом заявила Королевская федерация футбола Нидерландов (KNVB) на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мы видели реакцию в интернете, в рамках которой игроки подвергались расистским и дискриминационным оскорблениям после вылета команды из турнира. Мы решительно выступаем против такого поведения. Расизму и дискриминации нет места в футболе», — написано в заявлении KNVB.

Сборная Нидерландов уступила команде Марокко по пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых ударов сильнее оказались марокканцы (3:2). Свои попытки в составе голландцев не реализовали Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл. Сборная Марокко в 1/8 финала сыграет с Канадой. Матч пройдет 4 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как отстранена от международных соревнований с 2022 года.