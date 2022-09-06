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Эндокринолог предупредила о сопровождающихся ощущением кома в горле болезнях

Врач Анна Куликова: ощущение кома в горле может говорить о зобе, диабете и болезнях ЖКТ

Фото: Luiz Rogério Nunes / Unsplash

Ощущение кома в горле может говорить о зобе, сахарном диабете и некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Куликовой, таким ощущением сопровождаются йододефицитный (эндемический) зоб, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб и другие проблемы эндокринологического характера. «Чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы», — порекомендовала врач.

Помимо этого, продолжила врач, ком в горле может беспокоить при повышенной сухости во рту, например, при сахарном диабете, и быть симптомом некоторых болезней ЖКТ. «Ощущение кома в горле может быть при увеличении лимфатических узлов шеи при патологии ЛОР-органов. Также может возникать при неврологических болях. Например, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника», — добавила эндокринолог.

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Наконец, отметила Куликова, подобный симптом часто встречается при психоневрологических расстройствах, особенно на фоне психоэмоционального стресса. Если ощущение не уходит, она посоветовала обращаться к специалисту.

Ранее специалист по правильному питанию, косметолог Лия Гавашели назвала врачей, к которым нужно обращаться за помощью при постоянном голоде. Она предупредила, что такое чувство может быть признаком сахарного диабета, гастрита, язвы желудка и других опасных болезней.

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Александра Лисица
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