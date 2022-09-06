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Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ

Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве 85 процентов бюджета ММКФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков обвинил своего коллегу Виталия Манского в клевете. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Поводом для обращения в суд стало заявление, сделанное Манским во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак. Кинематографист рассказал, что «на Московском международном кинофестивале (ММКФ) воруется не менее 85 процентов бюджета». Он подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту в суде.

В интервью Манский также отметил, что в России на дорогие кинофестивали могут собираться около 40 человек. При этом реальных подобных мероприятий в широком допуске в стране не больше десяти. Помимо этого, по его словам, бюджетные средства выделяются на порядка 200 фестивалей.

Уточняется, что Михалков занимает пост президента Московского международного кинофестиваля.

Ранее режиссер Никита Михалков также выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну актерами.

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Дениза Мацаева
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