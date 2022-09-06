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Осмотр квартиры хранившего патроны и оружие россиянина попал на видео

МВД показало на видео осмотр квартиры мужчины, хранившего оружие и боеприпасы

Полицейские показали на видео осмотр квартиры 32-летнего мужчины, хранившего оружие и боеприпасы. Запись во вторник, 6 сентября, публикуют в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах видно, как правоохранитель проходит в квартиру, затем показаны изъятые оружие и боеприпасы.

Известно, что сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в Орехово-Зуево. Из его квартиры и гаража изъяли две дымовые гранаты, карабин, револьвер с запаянным стволом, коллиматор, около 150 патронов различного калибра, примерно 100 пуль и гильз, комплектующие для пистолетов и ружей, пресс для изготовления оружия и более двух килограммов пороха.

Экспертиза показала, что 121 патрон — боеприпас самодельного изготовления, 105 патронов предназначены для производства выстрелов, а 11 патронов сделаны для имитации стрельбы.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Екатерина Власова
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