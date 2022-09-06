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В Кремле высказались о «стреляющей себе в ногу» России в ответ на санкции

Песков заявил, что Россия не должна «стрелять себе в ногу» в ответ на санкции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия не должна «стрелять себе в ногу» в ответ на санкции, главное исходить из своих интересов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента также сказал, что ковидный кризис и кризис, вызванный санкциями против Москвы, спровоцировали настоящий хаос в мировых экономических связях.

По его словам, в настоящее время можно только предполагать, какие из факторов будут сильнее влиять на экономику страны, «но быть уверенным в этом сейчас невозможно, потому что степень прогнозируемости постоянно снижается».

Ранее Песков спрогнозировал уровень ВВП России по итогам года — по его оценке, показатель упадет чуть более чем на 2 процента. Он добавил, что для стабилизации экономики в условиях санкций в России проводится «титаническая работа», однако необходимо просчитывать все сценарии развития событий.

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Варвара Кошечкина
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