Российского пенсионера осудили на девять лет за покушение на убийство знакомых

В Архангельской области осудили на 9 лет пенсионера за попытку убить знакомую и ее друга

В Архангельской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 63-летнего местного жителя за покушение на убийство 40-летней женщины и 32-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 29 января в квартире одного из домов города Коряжма пьяный мужчина ударил несколько раз ножом знакомую и ее друга. Потерпевших госпитализировали, и врачам удалось их спасти.

Осужденный частично признал свою вину. Он рассказал, что проводил время с потерпевшей, а она познакомилась с молодым мужчиной и привела его домой, что вызвало гнев у фигуранта. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не хотел никого убивать.