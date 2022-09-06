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Решение ЦБ назвали ударом по разнообразию рынка

РБК: брокеры назвали решение ЦБ ограничить «неквалов» ударом по разнообразию рынка

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Брокеры раскритиковали решение Центробанка, ограничивающее для неквалифицированных инвесторов («неквалов») покупку ценных бумаг недружественных резидентов. В разговоре с РБК участники рынка сказали, что это станет ударом как по общей ликвидности, так и по разнообразию финансовых инструментов.

Как пояснил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, решение регулятора влечет за собой ряд рисков. Он считает, что во многом это негативно скажется на самих инвесторах, которые рассматривали покупку иностранных ценных бумаг как первый шаг на рынок. В то же время Тимофеев подчеркнул, что решение ЦБ было компромиссным. По его словам, это лучше, чем «полный и немедленный запрет на покупку любых иностранных ценных бумаг, который планировался до этого».

По решению Центробанка, с 1 октября обычные россияне (неквалифицированные инвесторы) не смогут покупать у российских брокеров ценные бумаги иностранных компаний, если в результате сделки их доля в портфеле превысит 15 процентов. С каждым месяцем порог будет снижаться, а с января вступит в силу полный запрет на покупку таких ценных бумаг «неквалами».

На фоне этих новостей акции СПБ Биржи потеряли больше семи процентов во время торгов 6 сентября.

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Платон Щукин
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