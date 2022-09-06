С Ключевской Сопки эвакуировали троих выживших туристов

Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевской Сопки троих выживших туристов

Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевской Сопки троих выживших туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае, передает РИА Новости.

Воздушное судно МЧС России забрало троих человек и доставило их в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. «Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск», — добавили в ЦОД.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил дело в отношении руководителя компании «Экстрим Тайм» и гида-инструктора в связи с гибелью девяти туристов на вулкане Ключевская Сопка. Им вменяют совершение преступления по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек») УК РФ.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.

