Информация о сбившем Су-34 украинском пенсионере оказалась недостоверной

Информация о сбившем Су-34 из ружья украинском пенсионере оказалась недостоверной

Информация о сбившем российский Су-34 из охотничьего ружья украинском пенсионере оказалась недостоверной.

В Telegram-канале министерства внутренних дел Украины 18 августа было опубликовано сообщение о том, что пенсионер Валерий Федорович открыл огонь по российскому истребителю Су-34 в Чернигове.

«Самолет упал, а наш герой получил медаль "За содействие в охране государственной границы», — рассказали в МВД. На кадрах пожилой мужчина позирует с охотничьим ружьем. «На втором круге как пошел [российский истребитель], я из своего, парни, [ружья выстрелил], и он ух — и упал», — рассказал пенсионер. Другие подробности о произошедшем не публикуются.

При этом на сайте Государственной пограничной службы Украины в новости о подвиге пенсионера приводится примечание, что точных данных об уничтоженном истребителе нет. «Доподлинно неизвестно, кто именно сбил тот самолет, но то, что к этому приложился наш герой, — мы гарантируем», — сообщили в ведомстве.

Эффективная дальность стрельбы из охотничьего ружья составляет до 100 метров, Су-34, согласно открытым данным, мог лететь на высоте свыше 1000 метров, самолет у земли способен развивать скорость до 1400 километров в час. Таким образом, технических характеристик ружья недостаточно, чтобы сбить подобную цель в небе.

В марте украинские СМИ сообщали о сбитом в небе над Черниговом российском Су-34, однако сведений об участии в военных действиях пенсионера тогда не поступало. «Вооруженные силы Украины отразили все атаки, был сбит еще один вражеский самолет», — заявляли военные.

Информация о стрелявшем по Су-34 украинском пенсионере не получила распространения в российских СМИ, однако новость активно расходилась среди украинских изданий. Ряд Telegram-каналов обратил внимание, что британское издание Daily Mail перепечатало фейковые сведения.