Перечислены вечно модные осенние тренды

Журнал The Symbol назвал объемный жакет вечно модным осенним трендом

Редакторы журнала The Symbol перечислили вечно модные осенние тренды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По мнению экспертов, в трендах остаются объемный жакет и майка-алкоголичка. Так, первую вещь рекомендуется носить с широкими джинсами или брюками, а вторую — с классическими синими джинсами или юбками в пол.

Помимо прочего, не потеряют свою актуальность кожаные плащи и ботфорты. При этом, как считают специалисты, в данном осеннем сезоне можно отказаться от черно-серой гаммы и обратить внимание на цветные варианты. Кроме того, рекомендуется присмотреться к высоким ботфортам-чулкам, которые полностью облегают ноги.

Авторы материала особенно выделили сумку хобо, которая представляет собой мягкое изделие округлой формы с короткой ручкой. Данный аксессуар был особенно популярен в 1970-х годах благодаря первой леди США Жаклин Кеннеди.

В июле стилисты модного бренда CHARUEL перечислили россиянкам предметы гардероба, которые не утрачивают своей актуальности со временем. Так, вечно модной вещью эксперты назвали белую рубашку, которая удачно вписывается как в офисные, так и в пляжные образы.