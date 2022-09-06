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Перечислены вечно модные осенние тренды

Журнал The Symbol назвал объемный жакет вечно модным осенним трендом

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Редакторы журнала The Symbol перечислили вечно модные осенние тренды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По мнению экспертов, в трендах остаются объемный жакет и майка-алкоголичка. Так, первую вещь рекомендуется носить с широкими джинсами или брюками, а вторую — с классическими синими джинсами или юбками в пол.

Помимо прочего, не потеряют свою актуальность кожаные плащи и ботфорты. При этом, как считают специалисты, в данном осеннем сезоне можно отказаться от черно-серой гаммы и обратить внимание на цветные варианты. Кроме того, рекомендуется присмотреться к высоким ботфортам-чулкам, которые полностью облегают ноги.

Авторы материала особенно выделили сумку хобо, которая представляет собой мягкое изделие округлой формы с короткой ручкой. Данный аксессуар был особенно популярен в 1970-х годах благодаря первой леди США Жаклин Кеннеди.

В июле стилисты модного бренда CHARUEL перечислили россиянкам предметы гардероба, которые не утрачивают своей актуальности со временем. Так, вечно модной вещью эксперты назвали белую рубашку, которая удачно вписывается как в офисные, так и в пляжные образы.

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Мария Винар
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