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Стало известно число задействованных в учениях «Восток-2022» иностранных военных

Минобороны РФ: в учениях «Восток-2022» задействовано более двух тысяч иностранных военных

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Более двух тысяч иностранных военных задействовано в стратегических российских учениях «Восток-2022», сообщило Министерство обороны России. Об этом стало известно РИА Новости.

В них примут участие военнослужащие из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России.

Также привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии. Всего в учениях задействовано более 50 тысяч военных, а также свыше пяти тысяч единиц вооружений и военной техники.

Основной этап «Восток-2022» проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае, всего с 1 по 7 сентября задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Во вторник 6 сентября глава государства будет наблюдать за проведением учений.

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Марина Совина
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