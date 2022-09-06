Нападение мужчины на смотрителя храма попало на видео

Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Праведного Иоанна попало на видео

Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге попало на видео: мужчина в кожаной куртке, вооруженный палкой, агрессивно вел себя сперва у дверей храма, а затем проник внутрь и там угрожал убийством смотрителю. Запись во вторник, 6 сентября, «Ленте.ру» предоставили в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, что мужчину с палкой пытаются не впустить внутрь храма. Но в какой-то момент он все же прорывается. Немного позже агрессора силой выводит наружу другой неизвестный мужчина. Уже сидя в машине правоохранителей мужчина отвечает на их вопрос на видеозаписи: он пришел «убивать батюшку», потому что является сатанистом.