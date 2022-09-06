Силовые структуры
Нападение мужчины на смотрителя храма попало на видео
Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Праведного Иоанна попало на видео
Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге попало на видео: мужчина в кожаной куртке, вооруженный палкой, агрессивно вел себя сперва у дверей храма, а затем проник внутрь и там угрожал убийством смотрителю. Запись во вторник, 6 сентября, «Ленте.ру» предоставили в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На кадрах видно, что мужчину с палкой пытаются не впустить внутрь храма. Но в какой-то момент он все же прорывается. Немного позже агрессора силой выводит наружу другой неизвестный мужчина. Уже сидя в машине правоохранителей мужчина отвечает на их вопрос на видеозаписи: он пришел «убивать батюшку», потому что является сатанистом.