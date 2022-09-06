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Метеоролог назвал последствия тайфуна в Приморье

Метеоролог Вильфанд заявил об участившихся в Приморье из-за изменений климата тайфунах

Кадр: Боль Планеты / YouTube

Причиной тайфуна «Хинамнор», пришедшего в Приморский край, послужила регенерация тропического циклона в Японском море. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. О причинах и последствиях прихода тайфуна в регион специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«7-8 сентября на реках Приморского края подъем уровня воды составит 1,5-2,5 метра. Возможно достижение неблагоприятных отметок на малых реках бассейна Японского моря и в верховьях бассейна Уссури с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных построек. Кроме того, в ночь на 7 сентября прогнозируется сильный дождь в Приморском крае. И на мысах, и на побережье ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Он представляет опасность», — спрогнозировал Вильфанд.

Причиной таких природных явлений служит выход тропического циклона на Японское море, объяснил метеоролог. «Произошла регенерация этого циклона в Японском море на фронтальном разделе. Все эти осадки являются следствием глубокого и не очень большого по масштабу циклона», — сообщил синоптик.

По его словам, действие подобных тайфунов обычно не затрагивает территории, находящиеся в глубине материка. Для Приморского края это привычная ситуация, сказал метеоролог. Однако с каждым годом тайфуны приходят все чаще, а их интенсивность увеличивается.

Большинство климатологов связывает это с изменением климата

Роман Вильфандметеоролог

Также он отметил, что из-за «Хинамнор» на Сахалине наблюдается сильный ветер, до 25 метров в секунду, а на морском побережье близ острова — ураганный, до 35 метров в секунду. Ситуация сохранится до вечера 7 сентября.

Ранее власти Владивостока разрешили детям три дня не ходить в школу из-за сильного дождя и ветра, которые принесет тайфун «Хинамнор». Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

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Виктория Немис
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