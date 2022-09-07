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Отрубивший по ошибке руку приятелю крымчанин получил приговор

Суд вынес приговор крымчанину, который спутал друга с вором и отрубил ему руку

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Суд вынес приговор жителю Крыма, который, будучи пьяным, спутал друга с вором и отрубил ему руку — мужчина проведет четыре года и восемь месяцев в колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Ленинском районном суде Республики Крым.

По данным суда и следствия, 43-летний мужчина в конце января 2022 года распивал самогон вместе с другом, после чего уснул, а друг ушел домой. Ночью фигурант проснулся от шума во дворе дома — он подумал, что на территорию проник вор. Мужчина вооружился топором, но из-за темноты и опьянения не узнал в якобы воре своего товарища, с которым до этого распивал спиртное.

Хозяин дома сперва ударил жертву топором в голову и несколько раз в разные части тела, а затем подвел «вора» к плахе и на ней отрубил левую кисть.

Подсудимый свою вину признал полностью, извинился перед потерпевшим. По делу был заявлен гражданский иск, который судом удовлетворен частично в сумме 500 тысяч рублей.

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Леонид Микуляк
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