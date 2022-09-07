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Следствие ДНР передало в суд дело членов полка «Азов»

Генпрокуратура ДНР сообщила о передаче в суд уголовного дела 24 членов полка «Азов»

Фото: Dmytro Kozatsky / AP

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) передала в суд уголовное дело 24 членов полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией), их обвиняют в организации и участии в деятельности террористического объединения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Помимо участия в деятельности террористической организации «азовцев» обвиняют «в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного в Донецкой народной республике, по ч. 4 ст. 34, ст. 232 УК ДНР».

В Генпрокуратуре республики сообщили, что заключение под стражу избрали в качестве меры пресечения, а дело передали в суд.

В августе в Херсоне задержали членов организации «Гражданский корпус "Азов"», созданной при одноименном полке, которые готовили покушения в регионе.

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Василий Мека
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