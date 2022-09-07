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В молодежном фестивале в КБР примут участие около трех тысяч человек

В Нальчике пройдет Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи

Кадр: страница «propravitelstvokbr» во «ВКонтакте»

В Межрегиональном Северо-Кавказском фестивале молодежи, который пройдет в Нальчике, примут участие около трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«С 14 по 17 сентября в Нальчике в рамках празднования 100-летия Кабардино-Балкарской Республики пройдет межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи. В рамках фестиваля, в котором планируется участие около трех тысяч молодых людей из десяти регионов России, организовано множество активностей и творческих площадок», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль пройдет в скверах Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ), а также в скверах Дружбы и имени Ю.А. Гагарина.

Горожане смогут посетить творческие вечера-концерты с участием коллективов — гостей фестиваля. Торжественное открытие пройдет на площади Абхазии 15 сентября. Фестиваль завершится гала-концертом с участием молодежных коллективов из десяти регионов страны в Зеленом театре в Нальчике.

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Варвара Кошечкина
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