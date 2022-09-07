Еще одна пляжная страна упростила правила въезда для россиян

Власти Фиджи освободили туристов от обязательного ПЦР-тестирования перед въездом в страну

Власти еще одной пляжной страны — Фиджи — упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новозеландское радио RNZ.

Согласно нововведениям, прибывающих в страну отдыхающих освободили от обязательного прохождения тестирования на COVID-19. Кроме того, перед посадкой в самолет на Фиджи путешественникам больше не нужно предоставлять подтверждение бронирования отеля.

При появлении симптомов заболевания рекомендуется обратиться в медицинскую организацию и сдать тест. В случае положительного ПЦР-теста туристам необходимо соблюдать самоизоляцию в месте своего пребывания в течение пяти календарных дней.

Отмечается, что решение о смягчении ковидных мер было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

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