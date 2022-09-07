Еврокомиссия предложила предоставить Украине еще пять миллиардов евро

ЕК предложила новую макрофинансовую помощь Украине на пять миллиардов евро

Еврокомиссия (ЕК) предложила предоставить Украине новую помощь в размере пяти миллиардов евро, об этом сообщается на сайте организации.

Предлагаемая макрофинансовая помощь станет частью поддержки в размере до девяти миллиардов, объявленной ЕК в мае. Первый миллиард из этого пакета помощи был выплачен в начале августа.

Средства собираются предоставить в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях, которые будут выплачиваться небольшими частями. При этом бюджет Евросоюза покроет и процентные расходы. Еврокомиссия намерена занимать средства на международных рынках и переводить их Украине.

«Как только Европейский парламент и Совет одобрят предложение и будет подписано соответствующее соглашение с украинскими властями, ЕК быстро предоставит пять миллиардов евро», — отмечается в сообщении организации. Указывается, что эта финансовая помощь является дополнением к беспрецедентной поддержке, оказываемой Евросоюзом Украине.

В начале сентября сообщалось, что Еврокомиссия выделит Украине 500 миллионов евро помощи, стороны уже подписали соответствующий документ.