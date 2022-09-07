Звезда «Друзей» ответила Канье Уэсту на критику сериала

Звезда «Друзей» Кортни Кокс ответила рэперу Канье Уэсту на критику сериала

Американская актриса Кортни Кокс ответила рэперу Канье Уэсту, раскритиковавшему ситком «Друзья». Об этом сообщает PageSix.

В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) хип-хоп-исполнитель рассказал, что многие из его старых твитов писал не он, включая пост о том, что сериал «Друзья» несмешной. Однако Уэст уточнил, что согласен с последним заявлением. «Жаль, что не я это (написал о том, что сериал "Друзья" несмешной — прим. «Ленты.ру») сделал», — высказался он.

В ответ Кокс опубликовала на своей странице в соцсети видео, где на заднем фоне играла песня Уэста Heartless. Актриса показала в ролике комментарий рэпера, после чего выключила трек и ушла из кадра. Ролик сопровождался подписью, в которой Кокс сделала ошибку в имени Канье. «Держу пари, старый Кейн (Канье — прим. «Ленты.ру») считает, что "Друзья" смешные», — отметила она.

Ранее актер Мэттью Перри сообщил о выпуске мемуаров о сериале «Друзья» и своей зависимости.