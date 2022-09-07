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Звезда «Друзей» ответила Канье Уэсту на критику сериала

Звезда «Друзей» Кортни Кокс ответила рэперу Канье Уэсту на критику сериала

Фото: Dave Starbuck / globallookpress.com

Американская актриса Кортни Кокс ответила рэперу Канье Уэсту, раскритиковавшему ситком «Друзья». Об этом сообщает PageSix.

В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) хип-хоп-исполнитель рассказал, что многие из его старых твитов писал не он, включая пост о том, что сериал «Друзья» несмешной. Однако Уэст уточнил, что согласен с последним заявлением. «Жаль, что не я это (написал о том, что сериал "Друзья" несмешной — прим. «Ленты.ру») сделал», — высказался он.

В ответ Кокс опубликовала на своей странице в соцсети видео, где на заднем фоне играла песня Уэста Heartless. Актриса показала в ролике комментарий рэпера, после чего выключила трек и ушла из кадра. Ролик сопровождался подписью, в которой Кокс сделала ошибку в имени Канье. «Держу пари, старый Кейн (Канье — прим. «Ленты.ру») считает, что "Друзья" смешные», — отметила она.

Ранее актер Мэттью Перри сообщил о выпуске мемуаров о сериале «Друзья» и своей зависимости.

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Дениза Мацаева
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