Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ

Politico: в ЕС считают авантюрой ограничение цены на российский газ

В Евросоюзе (ЕС) намерены ограничить цену на российский газ, но признают возможные риски. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на документы Еврокомиссии с предложениями по преодолению энергетического кризиса.

Как сообщает издание, подобную меру Еврокомиссия посчитала авантюрой. «Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час.., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», — отмечается в материале.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун подчеркнула, что любые новые меры будут временными. Она рассказала, что все они рассчитаны на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера полагает, что министрам стран ЕС будет проблематично решить, как «оформить общий набор методов», и определить технические подробности согласованных мер. Испания в свою очередь не высказала твердого одобрения инициативы по введению потолка цен на российский газ. «Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание... Вопрос в том, до какой степени мы считаем это чем-то, что мы можем себе позволить», — цитируют Риберу авторы материала.

Представитель министерства экономики Германии заявил, что Берлин планирует организовать государственную «экспертную комиссию» для выбора оптимального подхода к ограничению цен на газ. Такой метод замедлит принятие решения на уровне ЕС, утверждают в издании.

5 сентября стало известно о предстоящем обсуждении установки «потолка» цен на российский газ экспертами стран-членов ЕС. По словам Еврокомиссии, эту меру следует рассматривать только в случае полного разрыва ЕС торговых отношений с Россией.