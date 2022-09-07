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Композитор поддержал Джоан Роулинг и был уволен собственной компанией

Британского композитора Кристиана Хенсона уволили из-за поддержки Джоан Роулинг
Джоан Роулинг

Джоан Роулинг. Фото: Toby Melville / Reuters

Британский композитор Кристиан Хенсон поддержал писательницу Джоан Роулинг и был уволен собственной компанией Spitfire Audio. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летнего номинанта на премию BAFTA отстранили от работы после его публикации в Twitter, которая в настоящий момент удалена. В ней музыкант заявил, что поддерживает создательницу «Гарри Поттера», а также писателя Грэма Линехана, которого, как и Роулинг, обвиняли в трансфобии. После публикации твита Хенсона тоже начали называть трансфобом. Пользователи призвали к бойкоту Spitfire Audio.

Позднее генеральный директор компании Уилл Эванс извинился за пост своего коллеги и сказал, что Хенсон «сделает перерыв, пока не будет принято решение, куда двигаться дальше». При этом третий директор Spitfire Audio Пол Томсон никак не комментировал ситуацию. Он, как и Эванс с Хенсоном, владеет 35-процентным пакетом акций компании.

Роулинг вызвала волну критики после многочисленных высказываний о трансгендерах. Писательница в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».

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Марина Погосян
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