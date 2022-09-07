Глава ВТБ Костин спел с Бутусовым «Гудбай, Америка!»

Глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФ спел с Бутусовым «Гудбай, Америка!»

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на одной сцене с рок-музыкантом, основателем группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым. Кадры опубликовал «Коммерсантъ» в своем YuoTube-канале.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке они спели песню «Гудбай, Америка!».

17 июня глава Костин указал, что самое мощное оружие США, позволяющее стране доминировать и пугать другие государства, — это доллар. У России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации, уверен он.