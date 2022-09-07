В России призвали ограничить выход туристов на горные маршруты

Вице-премьер Трутнев предложил запретить выход на горные маршруты туристам без подготовки

Вице-премьер России Юрий Трутнев после трагедии на Ключевской сопке призвал запретить туристам выходить на горные маршруты без подготовки и допуска квалификационной комиссии. Об этом пишет РИА Новости.

Политик напомнил, что маршрут группы на Камчатке относился к категории 3А, что приравнивается к 5-й категории сложности по туристической классификации. По словам Трутнева, сертификации одних лишь гидов не достаточно для того, чтобы гарантировать безопасность всей группы.

По словам вице-премьера, перед отправкой в горы необходимо проверять готовность всех членов группы на маршрутно-квалификационной комиссии.

«Допускать на поход категорийный необходимо при подготовке каждого члена группы. Надо, думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрутно-квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут и не могла зарегистрироваться в МЧС», — призвал вице-премьер.

Он добавил, что группа на Камчатке не подавала заявку и допуск на маршрут им не был дан.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.