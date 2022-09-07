Герой обложки альбома Nirvana обжаловал отказ суда в компенсации

Герой обложки альбома Nirvana с обнаженным мальчиком обжаловал отказ суда в компенсации

31-летний художник из Лос-Анджелеса Спенсер Элден, чье детское обнаженное фото размещено на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana, подал апелляцию на решение суда отказать ему в компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает СBS News.

Ранее суд отклонил иск американца. Элден потребовал от бывших участников группы Криста Новоселича, Дэйва Грола, Чэда Ченнинга, арт-директора Роберта Фишера, фотографа Кирка Уэддла и наследников вокалиста Курта Кобейна выплатить ему по 150 тысяч долларов компенсации. Он обвинял Nirvana в распространении детской порнографии, отмечая, что ставшей популярной фотография с его участием вызвала у него стресс и лишила способности к обучению. Сейчас художник намерен обжаловать приговор.

Свой первый иск за моральный ущерб Спенсер подал в суд в 2021 году. На обложке Nevermind четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыболовном крючке. Художник утверждал, что в результате причиненной психологической травмы ему приходилось обращаться за помощью к врачам. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство. При этом название альбома выбито на груди героя обложки, а в 2016 году он воссоздал фотографию.